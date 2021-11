Aguero, altro lungo stop in arrivo: il comunicato del Barcellona

Comunicato ufficiale del Barcellona riguardo le condizioni di Sergio Aguero, l’attaccante non sarà disponibile per i prossimi tre mesi

COMUNICATO – «Agüero è stato sottoposto a un processo diagnostico e terapeutico dal Dr. Brugada. Non è disponibile per la selezione e, nei prossimi tre mesi, verrà valutata l’efficacia del trattamento per determinare il suo percorso di guarigione».