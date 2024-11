Adli Milan, arrivano conferme decise sul futuro del francese! Comunicazione a Furlani, gli aggiornamenti

Adli Milan, conferme importanti sul futuro del centrocampista francese: la Fiorentina verso il riscatto del classe 2000

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe presto concludere a titolo definitivo un’importante operazione imbastita in prestito la scorsa estate.

Adli rivalutato: l’ex Milan rinato in Viola. La Fiorentina se lo gode e pensa già al riscatto Il francese è uno dei segreti del secondo posto in A. In caso di acquisto a titolo definitivo dei Viola nelle casse rossonere finiranno circa 10 milioni di euro.