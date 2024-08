Adli Milan, SI INSERISCE un club dalla Premier League! Prima OFFERTA sul tavolo: cifre e dettagli. Ecco chi vuole il centrocampista

Yacine Adli è uno di quei calciatori indicati come possibili partenti dal mercato Milan. Finora si era registrato prevalentemente un interesse proveniente da due club dell’Arabia Saudita ma, stando a quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore avrebbe bussato alla porta dei rossoneri anche una squadre della Premier League.

Si tratta del Brentford, che ha già fatto recapitare una prima offerta di 12 milioni di euro per il centrocampista franco-algerino. Sono attesi nuovi aggiornamenti in merito nelle prossime ore, per capire se tale pista potrà diventare calda o meno.