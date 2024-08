Adli può lasciare il Milan entro il 30 agosto. Due OPZIONI sul tavolo del centrocampista: i DETTAGLI

Adli può lasciare il Milan entro il 30 agosto. Due OPZIONI sul tavolo del centrocampista francese: i DETTAGLI

Il futuro di Yacine Adli pare essere sempre più lontano dal Milan. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono buonissime probabilità che il centrocampista possa lasciare il club entro il 30 agosto.

Il francese ha estimatori in Arabia Saudita e ha ricevuto un timido interessamento da parte del Brentford in Premier League, anche se per il momento non sono arrivate offerte concrete per lui.