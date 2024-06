Adli Milan, PRESSING sul francese! Due offerte sul tavolo, la POSIZIONE di Ibrahimovic

Adli-Milan, pressing sul centrocampista francese: due offerte arrivate sul tavolo rossonero e respinte al mittente. I dettagli

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Antonio Vitiello ha fornito questo aggiornamento di calciomercato Milan relativo al futuro di Yacine Adli, centrocampista francese in scadenza nel 2026:

PAROLE – «Due squadre (che giocano in Europa, non italiane) hanno chiesto Yacine Adli: una l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto e l’altra a titolo definitivo ma per una cifra bassa. Proposte che non sono state prese in considerazione».