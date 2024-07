Adli Milan, i rossoneri FISSANO il prezzo! Può partire per QUESTA cifra

Adli-Milan, i rossoneri fissano il prezzo: può partire di fronte ad un’offerta di almeno 15 milioni di euro. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha deciso di mettere in vendita Yacine Adli, centrocampista legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2026.

Il calciatori, che al momento vuole restare a Milanello, non rientrerebbe nei piani di Paulo Fonseca per la prossima stagione: a fronte di un’offerta di almeno 15 milioni di euro Furlani concederebbe il via libera. Interessamenti dall’Arabia Saudita: sviluppi attesi nei prossimi giorni.