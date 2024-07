Adli Milan, piovono CONFERME! Messaggio CHIARO al francese, il futuro è un REBUS

Adli-Milan, piovono conferme: il futuro è un rebus, il club pronto ad ascoltare offerte per il cartellino del centrocampista

Come riportato dal Corriere della Sera, piovono conferme nel calciomercato Milan rispetto alle indiscrezioni emerse nella serata di ieri per quanto riguarda il futuro di Yacine Adli. Il centrocampista francese, che col club rossonero ha un contratto in essere fino al 30 giugno del 2026, è di fatto in vendita.

Ci sono stati già dei contatti con alcuni club dell’Arabia Saudita col ragazzo che attualmente ha rifiutato la possibile destinazione. Il capitolo resta comunque aperto: il prezzo è fissato tra i 10 e i 12 milioni di euro.