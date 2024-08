Adli Milan, la cessione del rossonero può essere DECISIVA per un’altra operazione: l’IDEA di mercato è CLAMOROSA

Adli Milan, l’uscita del rossonero potrebbe essere DECISIVA per un’altra operazione: l’IDEA di mercato è CLAMOROSA. Le ultimissime

Il calciomercato Milan è on fire e in queste ultime settimane potrebbe continuare a lavorare sia in uscita che in entrata. Tra i calciatori che potrebbero essere ceduti c’è Adli che non è entrato negli schemi di Fonseca e la sua uscita, come riportato da Alfredo Pedullà su X, potrebbe portare a un’altra operazione in quel reparto.

PAROLE – «L’uscita di Adli è uno dei passaggi per pensare a qualche altra operazione in quel settore. Vedremo. Adli uno dei passaggi ma non l’unico».

Qualche minuto dopo il giornalista ha analizzato un’altra situazione legata a Samardzic, calciatore seguito dai rossoneri.

PAROLE – «Il 22 luglio il Milan era concentrato a migliorare offerta e a chiudere per Fofana, ma aveva raggiunto un’intesa di massima con il papà di Samardzic per le commissioni. Chissà».