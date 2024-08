Adli LASCIA il Milan? Non solo il Brentford: sul rossonero PIOMBA un club del Qatar ULTIME

Adli LASCIA il Milan? Non solo il Brentford: sul rossonero PIOMBA un club del Qatar. Le ULTIME sul centrocampista

Yacine Adli è tra i calciatori in uscita dal Milan. I rossoneri stanno cercando una nuova sistemazione per il centrocampista che potrebbe essere utilizzato come possibile contropartita o per fare cash.

Alle porte del calciomercato Milan, oltre al Brentford ci sarebbe anche un club del Qatar per il centrocampista. Per il momento, secondo quanto riportato da Tuttosport, solo il club inglese sarebbe pronto a formulare un’offerta per Adli.