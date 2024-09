Adli subito DECISIVO con la Fiorentina: COSA ha fatto l’ex Milan contro il Monza – VIDEO

Adli subito DECISIVO con la Fiorentina: COSA ha fatto l’ex Milan contro il Monza. La giocata al debutto in vioal – VIDEO

Adli ha lasciato subito il segno al debutto con la maglia della Fiorentina. L’ex centrocampista del Milan, trasferitosi in prestito negli ultimi giorni di mercato, è stato decisivo per il pareggio della Viola in rimonta contro il Monza.

Yacine Adli match tying assist. pic.twitter.com/LTnd1o7sml — Martino Puccio (@MartinoPuccio) September 1, 2024

E’ stato lui, infatti, a fornire l’assist (da calcio d’angolo) per il gol di testa di Gosens per il 2-2 definitivo, al 96′.