Adli può lasciare subito il Milan! TRE club di Premier League sulle tracce del centrocampista: ULTIME

Adli può lasciare subito il Milan! TRE club di Premier League sulle tracce del centrocampista rossonero: le ULTIME

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan ma non certo di rimanere in rossonero.

Stando a quanto si apprende ben tre club di Premier League potrebbero presto bussare alla porta dei rossoneri con offerte che potrebbero essere ritenute interessanti: si tratta di Leicester, Brentford e Nottingham Forest.