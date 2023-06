Addio Maldini Milan: la frase ripetuta dall’ex dt a Cardinale

È di ieri l’ufficialità dell’addio di Maldini al Milan. Repubblica svela un retroscena del colloquio avvenuto tra l’ex dt e Cardinale

Nel nuovo progetto di RedBird si punterà molto su algoritmi e dati applicati al calcio e per questo Billy Beane, ideatore del Moneyball, diventa consulente per il mercato del club di via Aldo Rossi. «Gerry, mi raccomando, rispetta la storia del Milan». Secondo il quotidiano, Paolo Maldini non ha mai mancato di ripetere questa frase a Cardinale.