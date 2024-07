Adani SI SBILANCIA: «Chi può impensierire l’Inter? Io dico questa squadra». Le dichiarazioni dell’ex difensore

Intervenuto su Instagram per annunciare l’appuntamento con “Viva el Futbol” su Twitch, fissato per lunedì 29 luglio, Lele Adani si è proiettato alla prossima stagione di Serie A individuando quella che sarà la rivale principale dell’Inter per lo scudetto non citando il Milan.

PAROLE – «Chi può impensierire i nerazzurri? Io dico la Juve di Thiago Motta, che è forte e lo sarà. Mi piace come sta operando e cosa sta creando».