Adani: «Solo Milan e Juve dal 1991 hanno vinto lo scudetto senza coppe. Se l'Inter cala Conte...»

Adani durante la diretta di Viva El Futbol ha svelato un curioso retroscena legato al Milan e alla lotta scudetto.

LE DICHIARAZIONI – «Io riconfermo che solo se l’Inter ci mette del suo perde lo scudetto. Il Napoli non mollerà, per questo dico che se l’Inter cala la squadra di Conte ti mangia. In settimana ho visto una statistica secondo la quale dal 1990/91 solo tre squadre senza le coppe hanno vinto lo scudetto ed è successo al Milan e alla Juventus».