Le dichiarazioni rilasciate da Adani su Leao: «Fonseca sta progettando una nuova posizione: vedremo…». Il commento

Intervenuto alla Domenica Sportiva sulla Rai, ecco le dichiarazioni rilasciate da Daniele Adani riguardo Leao e il progetto di Fonseca nelle tattiche del Milan.

PAROLE – «Fonseca sta progettando per leao una posizione più accentrato. Aspetto delle verifiche, non ha fatto bene con empoli. Lascia la corsia a theo hernandez che arriva o reijnders che si allarga, cerca di farlo giocare più nel trafficoche non è proprio la sua posizione. Gli risparmia qualche rientro e cerca di farlo lavorare più con morata e pulisic. Però questa cosa è rimandata».