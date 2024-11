Adani vede un paragone tra Fonseca e Allegri: «Alla Juve con Vlahovic si comportò così ed ebbe ragione. Con Leao è la stessa situazione...»

Le parole di Daniele Adani che vede un paragone tra il comportamento di Fonseca con Leao e quello di Allegri l’anno scorso con Vlahovic

Intervenuto ai microfoni del programma Vivaelfutbol, Daniele Adani ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo un possibile paragone tra il comportamento di Fonseca al Milan con Leao e quello di Allegri l’anno scorso alla Juventus con Vlahovic

PAROLE – «Massimiliano Allegri cosa ha fatto con Vlahovic? L’ha messo in panchina – ha detto Adani durante l’ultima puntata di Viva El Futbol – Dusan è andato in panchina a Frosinone: è entrato e ha fatto il gol della vittoria. La Juve vince 2-1 quella partita, lui segna di testa il 2-1 e poi fa anche il 3-1 annullato. Vlahovic, questo non è in discussione, ha un po’ più di sangue di Leao: quando viene messo fuori, prende questa scelta come un insegnamento, un rispetto della squadra e un passaggio. Vlahovic l’ha presa bene: può migliorare, ha pregi e difetti, ma non si è fatto scappare l’opportunità data da una penalizzazione. Che era doverosa, Allegri l’ha fatta ed è stato bravo».