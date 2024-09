Abraham PARLA della famiglia: «Ecco che rapporto ho con mio FIGLIO. La mia compagna? Eravamo AMICI e poi…»

L’ex attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Milan TV del suo rapporto con il figlio e la compagna

Il nuovo acquisto del Milan Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Milan TV. L’ex Roma ha tratato anche argomenti più privati, come l’amore per la compagna e il figlio.

IL FIGLIO E LA COMPAGNA – «Da papà, la cosa più importante è esserci, essere sempre presente, aiutarlo, guidarlo nella sua crescita fino a diventare uomo. Io sono qui per supportare i suoi sogni, come hanno fatto i miei genitori con me. Io farà lo con lui, qualsiasi cosa voglia fare, spero il calciatore e spero l’attaccante, ma qualsiasi cosa voglia fare nella sua vita io sarò lì a supportarlo. La mia compagna? Potrei parlare ore di lei. Eravamo amici, poi siamo diventati una coppia e lei c’è sempre stata nel bene e nel male. Da ragazzo sono diventato uomo e lei era sempre lì con me, mi ha dato consigli. E’ una madre fantastica e la ringrazio per essere stata con me tutti questi anni».

L’INTERVISTA A TAMMY ABRAHAM