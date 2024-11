Abraham Milan, che chance per l’attaccante: sarà lui a partire titolare. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Il Milan domani tornerà nuovamente in campo in Champions League contro lo Slovan Bratislava. Per questa delicatissima sfida Paulo Fonseca, causa squalifica, dovrà fare a meno di Alvaro Morata.

Proprio per questa ragione, al centro dell’attacco rossonero, ci sarà Tammy Abraham, alla ricerca del primo gol stagionale in Europa. Tra pochi minuti ci sarà proprio l’attaccante inglese a parlare in conferenza stampa.