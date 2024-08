Abraham Milan, la TRATTATIVA è in una fase DECISIVA: le ULTIMISSIME di MERCATO

La trattativa per portare Tammy Abraham al Milan è entrata in una fase decisiva. Le ultime di mercato

La trattativa per portare Tammy Abraham al Milan è entrata nella fase decisiva. La Roma ha già raggiunto un accordo completo con Alexis Saelemaekers, che è pronto a trasferirsi nella capitale. Come scrive Matteo Moretto, il Milan, dal canto suo, sta definendo gli ultimi dettagli dell’ingaggio dell’attaccante inglese, che ha espresso chiaramente la sua volontà di vestire la maglia rossonera.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra i due club per finalizzare la struttura dell’operazione. La Roma incasserebbe una base economica di circa 10 milioni di euro, oltre al cartellino di Saelemaekers. L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, con entrambi i giocatori pronti a cambiare maglia. Si attendono solo gli ultimi dettagli per l’ufficialità dello scambio.