Abraham Milan, CAMBIA TUTTO: il CLAMOROSO RIBALTONE che sconvolge lo scambio con la Roma. Le ULTIME

Un clamoroso ribaltone sconvolge lo scambio tra il Milan e la Roma e che vede protagonisti Abraham e Saelemaekers

Un clamoroso cambiamento ha scosso l’affare di scambio tra il calciomercato Milan e Roma pochi minuti fa. Come scrive Fabrizio Romano, contrariamente a quanto riportato in precedenza, Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers si trasferiranno nelle rispettive nuove squadre con la formula del prestito, e non più a titolo definitivo.

Nonostante questo inaspettato sviluppo, l’affare sembra comunque vicino alla conclusione. Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli, ma l’ottimismo rimane alto e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.