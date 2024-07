Abraham Milan: il RETROSCENA sull’ingaggio, la STRATEGIA dei rossoneri

Non solo Morata, il Milan pensa anche ad un secondo attaccante. Piace Abraham, il retroscena sull’ingaggio

La Roma sta pensando di sacrificarlo per fare cassa, il Milan sta cercando un’occasione di mercato per l’attacco oltre a Morata e ha avuto qualche contatto i giallorossi per capire la fattibilità dell’operazione Abraham.

Come riportato da Calciomercato.com al momento siamo ai primi colloqui, in una fase preliminare di una trattativa ancora da mettere in piedi: l’attaccante inglese ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e un ingaggio da 4,5 milioni netti, ma col Decreto Crescita la spesa al lordo è di poco inferiore ai 6 milioni. Il Milan ci pensa, ma vuole inserire una contropartita per abbassare la parte cash: si lavora su Saelemaekers.