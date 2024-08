Abraham Milan (Sky), OTTIMISMO per la CHIUSURA dell'affare! Contatti continui: sull'ingaggio dell'attaccante... NOVITÀ

Abraham Milan (Sky), OTTIMISMO per la CHIUSURA dell’affare! Contatti continui: sull’ingaggio dell’attaccante… La NOVITÀ di calciomercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe ottimismo per arrivare alla chiusura dell’affare tra il calciomercato Milan e la Roma per Abraham.

PAROLE – «Sono ore di trattative per questo intreccio tra Roma e Milan, si sta cercando di risolvere le ultime questioni. Contatti continui in queste ore: da una parte ci sarebbe l’arrivo a Milano di Tammy Abraham che ha un ingaggio alto e potrebbe doverlo abbassare per trovare l’accordo con i rossoneri, dall’altra parte ci sarebbe un conguaglio di denaro e l’arrivo in giallorosso di Saelemaekers. La trattativa continua e c’è ottimismo sul buon esito dell’affare».