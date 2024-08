Abraham Milan: la mossa della Roma può aiutare i rossoneri! Così può arrivare il colpo in attacco, ultimissime sul centravanti inglese

Calciomercato.com ha fatto il punto della situazione relativa al passaggio di Tammy Abraham al Milan. La trattativa con la Roma su cifre e formula inizierà presto dopo una prima fase di scambio di idee anche sulle possibili contropartite tecniche da inserire nell’affare.

L’idea dei rossoneri sarebbe quella di prendere Abraham in prestito con diritto di riscatto per verificare il recupero dal punto di vista fisico prima di procedere all’acquisto a titolo definitivo. La Roma vorrebbe inserire delle condizioni facili per far scattare invece l’obbligo di riscatto. Al vaglio anche il possibile inserimento di alcuni giocatori rossoneri all’interno dell’operazione.