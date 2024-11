Abraham Milan, i gol al Cagliari e allo Slovan Bratislava cambiano il suo futuro? La situazione sul riscatto dell’attaccante inglese

L’attacco del Milan sta riscoprendo finalmente Tammy Abraham. Dopo il gol al Cagliari, infatti, il giocatore inglese ha timbrato il cartellino pure contro lo Slovan Bratislava, fornendo anche un assist a Pulisic.

Come scrive Tuttosport, l’applicazione e la dedizione di Abraham in campo sono evidenti. Continuando così potrà giocarsi le sue chances di riscatto da parte del Milan, visto che in estate era arrivato in prestito secco dalla Roma.