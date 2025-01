Abraham Milan, il centravanti inglese ha espresso il desiderio di rimanere in rossonero: messaggio alla Roma. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, uno dei temi caldi del calciomercato Milan dei prossimi giorni sarà quello relativo al futuro di Tammy Abraham.

Quello che è certo è che Abraham, a Roma, non vuole tornarci. Considera conclusa la sua avventura nella Capitale e vorrebbe tanto rimanere al Milan, ma per farlo servono risposte sia tecniche sia economiche. Condizioni imprescindibili, ma se sulle seconde ci può lavorare Giorgio Furlani, sulle prime dovrà essere lui a fornirle alla dirigenza e a Conceiçao. Tra i due sembra esserci un bel feeling, come dimostra il bacio sulla testa che Abraham ha dato al suo allenatore durante i festeggiamenti per la Supercoppa vinta a Riyad.