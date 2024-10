Abraham Milan, l'inglese VUOLE guadagnarsi la conferma! Idee PRECISE ma la società... ULTIMISSIME

Abraham Milan, l’inglese vuole guadagnarsi la conferma dopo l’anno di prestito: la posizione della società, tutti i dettagli

Mercato Milan, come riportato da Tuttosport Tammy Abraham ha le idee chiare in vista del prossimo futuro. L’attaccante inglese, arrivato in prestito secco dalla Roma a fine estate, ha già comunicato alla società, e in particolare a Moncada, di voler restare a Milanello.

Molto dipenderà dal rendimento dell’ex Chelsea in questa stagione, in particolare dal punto di vista realizzativo, e dal prezzo che farà la Roma ma l’ipotesi è apertissima nonostante la società si stia guardando intorno: Abraham vuole restare in Serie A con la maglia rossonera.