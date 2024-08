Abraham Milan, DECOLLA lo scambio con Saelemaekers: i rossoneri ci proveranno così. ULTIME sul possibile affare

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile scambio che Milan e Roma stanno provando a mettere in piedi in questi ultimi giorni di calciomercato, vale a dire Abraham in rossonero e Saelemaekers in giallorosso.

L’idea del Diavolo è quella di convincere il club capitolino offrendo il belga (profilo molto gradito a De Rossi) e un conguaglio per arrivare al centravanti inglese, che farebbe il vice Morata. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.