Abraham Milan, la pista RESTA viva! Lui il preferito come VICE Morata. Può arrivare a QUESTE condizioni

Abraham-Milan, la pista resta viva! Lui il preferito come vice Morata, può arrivare con la formula del prestito dalla Roma

Come riferito da Matteo Moretto, nel calciomercato Milan non è assolutamente tramontata la pista che porta a Tammy Abraham, attaccante in uscita dalla Roma e individuato dal club rossonero come principale obiettivo per l’attacco dopo l’arrivo di Morata.

La novità è legata al fatto che la Roma, essendo in chiusura per Dovbyk del Girona, avrebbe aperto alla possibilità della cessione in prestito col calciatore che starebbe spingendo molto per sbarcare a Milanello. Le prossime settimane saranno dunque decisive in questo senso.