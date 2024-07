Abraham Milan, AVVISO alla Roma! Incontro ad agosto, spuntano i TERMINI dell’operazione

Abraham-Milan, avviso alla Roma: incontro ad agosto e possibile operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto

Come riportato da Tuttosport, oltre all’arrivo sempre più vicino di Morata dall’Atletico Madrid, il calciomercato Milan è intenzionato, cogliendo le occasioni di agosto, a prelevare un secondo attaccante.

In questo senso uno dei nomi in pole è quello di Abraham, attaccante che la Roma ha già proposto ai rossoneri a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Il Milan però vuole prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto: le mosse in avanti dei giallorossi potrebbero aprire questa opportunità nelle prossime settimane.