Abraham Milan: il giocatore ha una PRIORITA’, il FATTORE che può favorire la fumata bianca

Non solo Morata. Il Milan lavora anche ad un altro attaccante e in tal senso piace Abraham della Roma. Il fattore che può favorire la fumata bianca, la rivelazione di Sky Sport:

ABRAHAM MILAN – «Non ci sono stati passi in avanti perchè non ci sono stati dei veri contatti tra i club. C’è stata l’apertura del giocatore che vorrebbe rimanere a giocare in Italia e quindi ha dato la priorità ai rossoneri. Ha ricevuto offerte da parte di squadre di media fascia in Premier League ma la sua priorità al Milan. Vediamo se ci saranno sviluppi»