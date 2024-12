Abodi avvisa: «Indagine curve Inter e Milan? Mi aspetto questo. Non possiamo sottovalutare il tema»

Abodi sull’inchiesta ultras: «Aspetto segnale istituzioni: tema da non sottovalutare». Le ultimissime sul mondo rossonero

Andrea Abodi ha partecipato alla sesta edizione delle Sport Industry Talk. Di seguito le sue parole su Del Piero in FIGC e l’inchiesta curve Inter e Milan.

DEL PIERO IN FIGC – «Alessandro Del Piero è una figura che non si discute dal punto di vista della qualità della persona, ha dimostrato di saper esprimere qualità non soltanto in campo ma anche fuori. Il meccanismo elettivo ha regole che non possono essere modificate o turbate, quindi da parte mia mi fermo al giudizio sulla persona. È giusto che il sistema federale trovi la risposta per i prossimi quattro anni attraverso l’identificazione di una persona e che deve concretizzarsi con un programma da realizzare».

INDAGINE CURVE INTER MILAN – «Da qualche giorno mi aspetto un segnale dalle istituzioni del mondo del calcio perché non venga sottovalutato il tema e che la federazione prenda una posizione perché la giustizia sportiva non è un doppione di quella ordinaria. Ne ho parlato anche con i vertici federali. Non mi aspetto sanzioni, ma le norme federali e sportive prevedono che non ci siano rapporti, soprattutto di questo tipo, tra tesserati e delinquenti sotto forma di tifosi».