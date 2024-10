Abodi: «Inchiesta Ultras? Quanto è accaduto non avvenga altrove, bisogna avere coraggio»

Abodi, Ministro dello Sport, è intervenuto sull’inchiesta Ultras e Curve di San Siro che riguarda anche il Milan. Le dichiarazioni

Abodi, Ministro dello Sport, a margine del “Next Generation Fest” di Firenze è intervenuto sull’inchiesta Ultras e Curve di San Siro che riguarda anche il Milan.

ABODI – «Penso che non bisogna avere il coraggio di non nascondere la polvere sotto al tappeto. Tutto ciò che può far emergere ciò che non va e che in questi anni è rimasto in una logica di normalizzazione deve essere di grande aiuto non soltanto per risolvere il tema che si è sviluppato a Milano, ma anche perché quanto accaduto a Milano non avvenga altrove».