Zoff scommette sull’Italia: «Credo in questa Nazionale, ai prossimi Europei…». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta

Dino Zoff ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport della Nazionale italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.

ZOFF – «Credo in questa Nazionale. Siamo sempre in grado di fare belle cose quando andiamo nelle fasi finali. Non ho dubbi che faremo bene anche in Germania. Purtroppo paghiamo per quello che si vede, l’esasperazione del Var, dei falli, delle proteste, delle perdite di tempo. All’estero, per fortuna, ci sono altri presupposti, si rinuncia a quelle negazioni dello sport che si vedono da noi, e ci facciamo valere, come nelle coppe. Per questo sono ottimista. Spalletti non deve essere scoperto oggi, ha vinto in Italia e all’estero, c’è la garanzia che darà un grande contributo»