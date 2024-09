Ibrahimovic a Sky: «Quando il LEONE non c’è i gattini si avvicinano. Ruolo? Semplice, COMANDO io!». Poi GLISSA su Osimhen

Zlatan Ibrahimovic ha parlato da San Siro nell’immediato pre-partita della gara contro il LIverpool: le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic ha parlato così a Sky prima di Milan-Liverpool:

MILAN-LIVERPOOL – «È una settimana importante, la prima partita è oggi contro il Liverpool. Arriva in un momento bello, giusto per la squadra. Non abbiamo sicuramente fatto l’inizio che volevamo, ma con la giusta pazienza vedrete che arriviamo. Questa sera sarà una bella gara».

LEONE – «Quando Leone va via i gatti si avvicinano, quando Leone torna i gatti spariscono. Non mi riferisco alla squadra, ma a chi ci sta attorno e il livello è troppo basso».

LAVORO – «Io mi sto concentrando sul lavoro. Dal primo giorno che sono entrato sono sempre stato presente e quando non ci sono sono presente lo stesso».

RUOLO – «Il mio ruolo è semplice, comando io, sono io il boss e tutti quanti lavorano per me. So che Boban non l’ha capito, ma ora glielo ridico: comando io. Io lavoro e si lavora in silenzio».

THEO HERNANDEZ E LEAO – «Abbiamo parlato con loro e con la squadra. Loro sono carichi, abbiamo fatto una buona partita contro il Venezia e ora sono pronti».

RITIRO – «Da quando ho accettato di non giocare più non ho più l’adrenalina di una volta. Certo mi manca giocare, ma ho accettato il ruolo e quindi non vivo più la stessa adrenalina».

OSIMHEN – «Il mercato è andato esattamente come volevamo. Tutto quello che abbiamo cercato abbiamo preso. Abbiamo preso Abraham come rinforzo in attacco e mi dispiace per Jovic che non è in lista Champions. Se ho parlato con Osimhen? Non rispondo».