Zirkzee STECCA ancora con il Manchester United: «Nei milanisti sta scomparendo quel senso di TRAGEDIA». La frecciata

Zirkzee STECCA ancora con il Manchester United contro il Tottenham: «Nei milanisti sta scomparendo quel senso di TRAGEDIA». La frecciata

Zirkzee è rimasto in campo solo per 45 minuti nella disfatta del Manchester United contro il Tottenham. Dell’ex obiettivo del mercato Milan ha parlato Luca Bianchin alla Gazzetta non risparmiando una frecciata.

LE PAROLE – «Zirkzee è elegante, giovane, forte. Tutto vero. Nei milanisti però sta a poco a poco scomparendo quel senso di tragedia che si percepiva, chiaramente, a luglio. E a poco a poco si fa largo una domanda: ma al Milan non sarà andata bene così?».