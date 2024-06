Zirkzee Milan, l'attaccante NON HA FRETTA: potrebbe cambiare questa cosa con l'Europeo ULTIME - Milan News 24

Zirkzee Milan, l’attaccante NON HA FRETTA: potrebbe cambiare questa cosa con l’Europeo. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

SkySport ha fornito un aggiornamento per quanto riguarda la situazione legata a Zirkzee e al calciomercato Milan. L’attaccante per il momento non ha fretta e per questo motivo i rossoneri si starebbero muovendo anche su altri nomi.

PAROLE – «Situazione Zirkzee: il giocatore non ha fretta oggi di chiudere. Magari una presenza potrebbe dargli la vetrina per altre squadre. Rimane il primo obiettivo del Milan ma al momento non c’è un avvicinamento maggiore. Ma non è l’unico nome».