Zirkzee Milan, la RIVELAZIONE: «NON è pronto per il grande salto! Deve giocare in questa squadra». Le parole sull’obiettivo di mercato

L’ex calciatore e allenatore Bryan Roy ha analizzato quello che potrebbe essere il prossimo colpo del mercato Milan, Joshua Zirkzee. Le parole a TuttoJuve.

PAROLE – «Zirkzee, al contrario di Koopmeiners, non è ancora pronto per il grande salto. E’ ancora giovane, c’è bisogno di un altro anno a Bologna in cui segnare tanto. Sarebbe importante mettersi alla prova nella stessa squadra ma con un allenatore diverso. Poi penserà a cosa fare».