Zirkzee Milan, l’ultima indiscrezione sentenzia il futuro dell’olandese: gli aggiornamenti

Zirkzee Milan, il centravanti olandese vuole lasciare il Manchester United a gennaio dopo il trasferimento estivo: le ultime

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Zirkzee, attaccante del Manchester United finito nel mirino del calciomercato Milan. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Giustamente non poteva dire di no al Manchester United, ma se fosse dipeso da lui sarebbe rimasto molto volentieri in Serie A. Questo perché ritiene che la Serie A siamo il campionato più affine alle sue caratteristiche, perché si è trovato bene. Non puoi dire no se la chiamata arriva la campionato più ricco e più importante del mondo. L’ambientamento non è stato buono e Zirkzee ha pagato un po di follie di Ten Hag.

Sarà decisivo il ruolo di Amorim: se il Zirkzee tornerà operativo a gennaio ci potrebbero essere zero possibilità. Se, invece, Amorim dovesse andare su un altro attaccante come Gyokeres allora il ritorno in Italia potrebbe prendere forma. La Juve sta vigilando e si potrebbe fare un prestito per organizzare un discorso legato al cartellino. Sarebbe la soluzione per armare di più Vlahovic e se vuoi migliorare devi aggiungere anche negli ultimi 30 metri».