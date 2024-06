Zirkzee Milan, incontro con l’agente e ACCELERATA! La volontà dell’olandese può essere decisiva per il suo arrivo in rossonero

Non è un segreto il fatto che gli uomini del calciomercato Milan abbiano messo da tempo gli occhi su Joshua Zirkzee, considerandolo l’attaccante ideale da andare ad acquistare per rimpiazzare la partenza di Olivier Giroud. Adesso il Diavolo fa sul serio: è arrivata un’accelerata nei giorni scorsi, con l’incontro avvenuto a Londra con l’agente del calciatore.

A fare il punto sulla trattativa è Sky Sport, che sottolinea come il Bayern Monaco, che ha voce in capitolo sul futuro del calciatore, non ha ancora preso una decisione su cosa fare. Dal canto del giocatore del Bologna, invece, lui preferirebbe rimanere in Serie A.