Zirkzee Milan, l’agente RILANCIA sulle commissioni! Solo LUI può sbloccare la trattativa

Zirkzee-Milan, Kia irremovibile sulle commissioni: vuole i 15 milioni di euro richiesti inizialmente. Solo Furlani può sbloccare l’affare

Ennesimo capitolo della vicenda Joshua Zirkzee nel calciomercato Milan. Kia, agente dell’olandese, ha ribadito ai rossoneri l’intenzione chiara di incassare i 15 milioni di euro di commissione richiesti inizialmente.

A decidere se l’affare andrà in porto sarà solo Giorgio Furlani: con l’ok dell’AD Zirkzee sbarcherà in rossonero per una cifra totale di 55 milioni di euro escluso l’ingaggio, in caso contrario l’accordo sfumerà clamorosamente.