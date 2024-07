Zirkzee Milan: il RETROSCENA sulla mossa del Bologna, il futuro però è sempre più LONTANO dall’Italia

Il futuro di Zirkzee sta diventando una telenovela. In tal senso spunta il retroscena sul Bologna, la permanenza però è lontana

Sono giorni decisivi per il futuro di Zirkzee. L’attaccante resta il primo obiettivo per l’attacco del Milan e piace anche al Manchester United, spunta però il retroscena sul Bologna. La rivelazione di Luca Cilli, intervenuto a Sky Sport:

LE PAROLE – «Sartori è stato realista. Va detto che il Bologna ha proposto al giocatore un contratto con un ingaggio diverso con un ingaggio rivisitato verso l’alto, per il Bologna il problema è che sull’attaccante in questo momento c’è una società fortissima: il Manchester United che ha già parlato con il giocatore che non avrebbe problemi a pagare clausola e le commissioni»