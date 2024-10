Zirkzee Milan, che STOCCATA di Gullit all’olandese! SENTENZA pesante e giudizio PRECISO

Zirkzee Milan, che stoccata di Ruud Gullit, leggenda rossonera, all’ex obiettivo di Ibrahimovic: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit ha parlato così di Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan.

ZIRKZEE – «Avrebbe fatto meglio a dire sì al Milan. Conosceva la Serie A e per la sua maturazione gli sarebbero state molto utili un altro paio di stagioni in questo torneo ma in un top club come il Milan. Adesso invece è in una società che ha tanti problemi e che non facilita la sua crescita: allo United è dura far bene in un simile momento storico».

L’INTERVISTA DI GULLIT ALLA GAZZETTA DELLO SPORT