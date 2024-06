Zirkzee Milan, l’INDISCREZIONE dall’Inghilterra GELA il Diavolo! Scatto del Manchester United, TUTTI i dettagli

Zirkzee-Milan, indiscrezione dall’Inghilterra: il Manchester United pronto ad attivare la clausola dal Bologna. Trattativa con Kia

Come riportato da Sky Sports, rischia di allontanarsi in maniera definitiva dal calciomercato Milan il profilo di Joshua Zirkzee, attaccante individuato da tempo come principale obiettivo per il post Giroud.

Il Manchester United infatti avrebbe informato il Bologna di voler attivare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro valida dal prossimo primo luglio e sarebbe ora in trattativa con l’agente del ragazzo per trovare la quadra su ingaggio e (soprattutto) commissioni. L’alternativa è rappresentata da Jonathan David.