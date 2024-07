Zirkzee Milan, i rossoneri NON hanno abbandonato questa pista per l’attacco. Tutta la VERITÀ sull’olandese

Zirkzee Milan, i rossoneri NON hanno abbandonato in maniera definitiva questa pista per l’attacco. Tutta la VERITÀ sull’olandese

In casa Milan continua a tenere banco la situazione relativa al futuro di Joshua Zirkzee, che sarebbe ancora la primissima scelta dei rossoneri ma soltanto se l’agente dovesse abbassare le proprie pretese sulle commissioni.

Il Diavolo infatti, come riportato questa mattina da Tuttosport, non ha ancora definitivamente abbandonato questa pista e spera che il Manchester United (che non parteciperà alla Champions League) decida alla fine di non accontentare le esose richieste dell’entourage.