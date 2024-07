Zirkzee Milan, l’INDISCREZIONE gela il Diavolo! Nuovi contatti e stallo TOTALE con Kia. Cosa succede

Zirkzee-Milan, nuovi contatti tra l’olandese e il Manchester United: gelo completo tra i rossoneri e Kia. Ultime

Matteo Moretto, intervenuto sul proprio profilo di X, ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan in relazione alla situazione Joshua Zirkzee:

PAROLE – «Nuovi contatti tra il Manchester United e Kia Joorabchian per Joshua Zirkzee. Le parti sono al lavoro per avvicinarsi sulle condizioni contrattuali. Erik ten Hag è un grande fan dell’attaccante olandese, con cui ha già avuto diversi confronti telefonici. Il club inglese non avrebbe problemi a pagare la clausola [40M€] qualora dovesse arrivare il via libera finale alla chiusura dell’operazione».