Zirkzee Manchester United, tutto fatto per l’ex obiettivo del Milan: cambia a SORPRESA la CIFRA dell’affare e tutti i dettagli

Joshua Zirkzee sarà un nuovo giocatore del Manchester United. L’attaccante seguito per molto tempo dal mercato Milan si trasferirà per una cifra intorno ai 42,5 milioni di euro e non 40 milioni in un’unica soluzione. A riportarlo è Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «Venerdì si svolgeranno gli esami medici, poi l’incontro faccia a faccia con Erik ten Hag. Contratto fino a giugno 2029 + opzione per ulteriore anno. Commissione di 42,5 milioni pagata in tre anni invece di € 40 milioni in un’unica soluzione».