Zirkzee, FRECCIATA al Milan?: «Non era PRIORITARIO per me giocare in Premier League, però...»

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, ha parlato dello sbarco in Premier League: le sue dichiarazioni

Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan in estate, ha parlato a ViaPlay del suo trasferimento al Manchester United.

PREMIER LEAGUE – «Un mio obiettivo? A dire il vero, non proprio. L’ho guardata, ma non mi sono mai detto: voglio giocare in Premier League. Questo club però è semplicemente enorme. È il club che mi ha attratto, non tanto il campionato».

LE DICHIARAZIONI DI ZIRKZEE