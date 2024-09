Zazzaroni CRITICO sulle proprietà AMERICANE: «Non capisco, non ci sono INVESTIMENTI. Secondo me...»

Le parole di Ivan Zazzaroni sulla situazione che riguarda il Milan, ma non solo, gestita da proprietà americane

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla situazione che riguarda i club gestiti da proprietà americane, come il Milan.

PAROLE – «Ancora mi chiedo perchè siano venuti questi americani, dove sono gli investimenti in Italia? Non ce ne sono. Non conoscono la storia del club, le dinamiche del calcio italiano. Le proprietà straniere in Italia non incidono in nulla nel nostro calcio, a livello di presenza in Lega e partecipazione, vivono in una realtà lontana e ogni tanto si presentano per parlare di stadio o per licenziare qualcuno».