Zaniolo Milan, arriva l’ANNUNCIO del tecnico del Galatasaray: «Vuole LASCIARE la squadra». Cosa succede

L’allenatore del Galatasaray Okan Buruk ha confermato i rumors che vedono l’ex Roma Nicolò Zaniolo lontano dalla Turchia. L’allenatore, come riportato da Nicolò Schira, ha detto che l’esterno italiano vuole lasciare il club. Su di lui tante squadre italiane, oltre al calciomercato Milan a cui era stato accostato nelle precedenti sessioni. Fiorentina e Atalanta in particolare stanno pensando di riportare il talento italiano in Serie A.

PAROLE – «Zaniolo vuole lasciare Gala».