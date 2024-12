Xavi Milan, clamorosa indiscrezione: trattativa avanzata con i rossoneri per la panchina. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riportato da El National Xavi, ex allenatore del Barcellona, potrebbe sedersi molto presto sulla panchina del Milan. Di seguito l’annuncio, i colloqui tra le due parti sarebbero già in fase avanzata.

«Xavi sembra vicino al ritorno in panchina. Secondo le ultime info, sarebbe in trattative avanzate col Milan per guidare la squadra nel prossimo futuro. I colloqui potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane»